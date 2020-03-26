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تونس تعلن عن سادس حالة وفاة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:50 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تمّ اليوم الخميس 26 مارس 2020، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تونس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالفيروس إلى 6.

وتعود الوفاة لإمرأة أصيلة ولاية تطاوين، أصيبت عن طريق عدوى محلية، حيث أنه تم نقل المصابة منذ يومين إلى قسم العزل بالمستشفى الجهوي بتطاوين إثر تعكر صحتها.

هذا و يشار إلى أن ولاية تطاوين سجلت إلى حدود صباح اليوم، 6 إصابات منهم 4 وافدة و اثنتين عن طريق العدوى. 

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