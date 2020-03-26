Advertisements كاريكاتير كاريكاتير كاريكاتير .... انشطة منزلية الخميس 26/مارس/2020 - 12:52 م Advertisements عمرو عبد العاطي Advertisements أخبار تهمك "الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك منذ حوالي 6 ساعات كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني منذ أقل من ساعة خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر منذ ساعة و نصف مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل منذ حوالي 19 ساعة رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق منذ حوالي 3 ساعات ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام منذ أقل من ساعتين عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة منذ ساعة الا ربع الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق منذ ساعة و 16 دقيقة أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي منذ أقل من ساعة الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور منذ حوالي 14 ساعة الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين منذ حوالي 13 ساعة عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا" منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. وزير الداخلية يتوعد منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. قرار استثنائي من شيخ الأزهر لمواجهة فيروس كورونا منذ ساعة و 10 دقيقة فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي منذ 34 دقيقة