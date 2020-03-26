تعقيم ميناء دمياط ضد كورونا (صور)

تواصل وزارة النقل، اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كرونا في كافة الهيئات والشركات التابعة وفي ووسائل النقل والمواصلات وفي مواقع المشروعات المختلفة.





وأوضحت وزارة النقل، في بيان صحفي، أنه تم تعقيم وتطهير مباني ومنشآت بميناء دمياط لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





كان وزير النقل، المهندس كامل الوزير، تابع في فبراير الماضي، خطوات تفعيل مذكره التفاهم الموقعة بين هيئه ميناء دمياط وتحالف كبرى الشركات الأوروبية والألمانية في مجال تشغيل محطات الحاويات والموانئ الجافة والوجستيات لعمل أكبر منظومة لوجستية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.









وذلك لتنفيذ مشروع محطه الحاويات الثانية بدمياط، حيث تضمن العرض "حجم الاستثمارات المخطط ومراحل التنفيذ - الفوائد والعائد المتوقع على الاقتصاد القومى المصرى والقيمة المضافة للمشروع وكذلك المتطلبات الفنيه والبنية الاساسية اللازمة من الجانب المصرى بالإضافة الى المتطلبات الإجرائية الخاصة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات للمشروع".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى 113 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عامًا من محافظة المنوفية.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة.



