تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة في عمان، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 109 حالات.





وسجلت وزارة الصحة العمانية، في وقت سابق، عشر حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) لمواطنين.





وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أشارت الوزارة إلى أن خمس حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى بريطانيا، وتخضع ثلاث حالات للتقصي الوبائي.





وكان الادّعاء العام العماني، قد توعد القادمين إلى البلاد، ممن يخفون إصابتهم بفيروس كورونا أو أحد الأمراض المعدية، بالحبس سنة ودفع غرامة تقدر بـ26 ألف دولار.



