Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما وراء انتشار الفيروسات القاتلة في الصين؟

الخميس 26/مارس/2020 - 12:36 م
Advertisements
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
في ظل تفشي الفيروسات القاتلة في الصين وانتقالها إلى العالم، تساؤلات عديدة مثارة حول سر انتشار كورونا وهانتا هناك، حيث أرجعها البعض إلى التفاعل غير الآمن للصينين مع الحيوانات التي تنقلها للبشر.

إصابات كورونا في الصين 
ترجع كواليس أول إصابة بفيروس كورونا القاتل، في مدينة ووهان، حيث أنها لإمرأة تبيع الجمبري في سوق الأسماك، أصيبت في 11 ديسمبر 2019، بالحمى لسبب مجهول.

واتضح في وقت لاحق، أنها كانت أول حالة مؤكدة لعدوى "كوفيد – 19" في سوق ووهان للأسماك والمنتجات البحرية.

وسجلت الصين أكثر من 80 ألف إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد عن 3 آلاف وفاة، لكن عدد الإصابات اليومي تراجع بشكل ملحوظ.

فيروس هانتا في الصين 
وبعد وفاة شخص في الصين، جراء "فيروس هانتا"، وهي فصيلة من الفيروسات تنتشر بواسطة القوارض، ووفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وتعتبر حالات "فيروس هانتا" نادرة، تنتشر عادة في المناطق الريفية حيث توفر الغابات والحقول والمزارع موطنا مناسبا لمضيفات القوارض للفيروس، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

وتنجم العدوى نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران.

سر انتشار الفيروسات في الصين
لهذا أصبحت الصين، معقلا لانتشار الفيروسات الخطيرة، مثل: كورونا المستجد، أنفلونزا الطيور ووباء سارس، نتيجة التفاعل غير الآمن للصينين مع الحيوانات، وهو الأمر الذي يقف وراء انتشار معظم هذه الفيروسات، التي تنقلها الحيوانات إلى البشر.

ورغم غموض سبب انتشار الفيروسات، وعدم وجود أدلة دامغة على مصدره حتى الآن، فإن خبراء الصحة الصينيين يعتقدون أن الحيوانات تلعب دورا كبيرا في نشره.

وتجعل الصين، من الثعابين والضفادع والفئران إلى جانب الكلاب والقطط والخفافيش، الحشرات، وجبة غذائية، حيث يرى العديد منهم أن بهذه الطريقة تخف الأعباء على الدولة في توفير الأغذية التقليدية.

ويقبل العديد من الصينيين على احتساء شوربة الخفاش، بالإضافة للأنواع الأخرى من الحيوانات التي لا تخالط البشر ولا نعلم شيء عما تحمله من فيروسات.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.


الكلمات المفتاحية

فيروس هانتا فيروس كورونا تفشي الفيروس الفيروسات فى الصين الفيروسات القاتله اخر الاخبار

أخبار تهمك

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 14 ساعة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيان مهم لـ"الأزهر" بشأن إقامة صلاة الجمعة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

كورونا يضرب برشلونة.. الإعلان عن أول حالة إصابة في الفريق الكتالوني

منذ أقل من ساعة

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

منذ ساعة الا ربع

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار استثنائي من شيخ الأزهر لمواجهة فيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

فايلر لا يتراجع.. فرمان السويسري يطرد نجم جديد من الأهلي

منذ 33 دقيقة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. حساء الوطواط سبب انتشاره في الصين!

بعد كورونا.. فيروس جديد يضرب الصين ويبدأ في حصد الأرواح

عاجل - فيروس صيني جديد يُفجع مشجعي كرة القدم.. فهل تنتهي متعة الساحرة المستديرة ؟

بعد وفاة وإصابة 33 شخصا.. ما هو الفيروس الجديد الذي أصاب الصينيين؟

"فيروس هانتا" فيروس جديد يلاحق الصين .. طرق الوقاية أعراض الفيروس والوقاية من الفيروس الجديد

بعد انتشار كورونا.. فيروس "هانتا" الجديد يضرب الصين (تعرف عليه)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

عاجل.. قرار استثنائي من شيخ الأزهر لمواجهة فيروس كورونا

12:13 م

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

09:53 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

07:52 ص

أول رد رسمي على وجود حالات مصابة بكورونا بقصر العيني الفرنساوي

12:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status