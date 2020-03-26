نتفليكس تطرح الإعلان الترويجي الأول من مسلسل The English Game



ونقلت صيحفة ديلي ميل البريطانية الإعلان الترويجي الجديد للمسلسل، الذي تسعى من خلاله شبكة نيتفليكس التعويض على متابعيها من عشاق كرة القدم في ظل فترة توقف الانشطة الرياضية بجميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقالت الصحيفة أن المسلسل يشلرك في بطولته كل من إدوارد هولكروفت، وكيفين جوثري، وأمل شارلوتن.

وسيكون المسلسل من نوع الـ mini series، معدود الحلقات، حيث ستطرح منه 6 حلقات في موسمه الأول.



وتدور أحداث المسلسل حول بداية ظهور رياضة كرة القدم، ومراحل تطورها حتى أصبحة اللعبة الجماعية الأولى على مستوى العالم.



طرحت منصة البث الرقمي نيتفليكس عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب الإعلان الترويجي الأول لمسلسل The English Game.