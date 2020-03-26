أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 26/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا بين أفراد الشرطة الفرنسية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي قبل قليل، حالة الطورائ الكبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد.

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، أول حالة وفاة بفيروس كورونا بين أفراد الشرطة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس.