أمير عيد: "مفيش أي فرق في حياتي بعد كورونا"

أكد نجم فريق كايروكي أمير عيد، عدم تأثر حياته بفيروس كورونا، من خلال نشر تويته جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع التويتات القصيرة "تويتر".



وكتب أمير، خلال التويته:"ولاعمري حبيت الخروج والتجمعات ولا عمري حبيت السلام بالأحضان والبوس مفيش أي فرق حاصل في حياتي تقريبًا اظن لو جاتلي كورونا هتيجي عشان تقولي ماتنزل يابني عيش حياتك كورونا مصر".



يذكر أن آخر أعمال أمير عيد، فيلم "لما بنتولد"، الذي تدور أحداثة في إطار مناقشة مشاكل المرأة، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة فاطمة عادل وعمرو عابد وسامح الصريطي وحنان سليمان، وحصد الفيلم عدد من الجوائز.