الأهلي يحسم مصير كهربا مع الفريق

رفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأوصت اللجنة بعدم التنازل عن خدمات محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، بالرغم من العروض المقدمة له للرحيل بالموسم الجديد.



وتلقى اللاعب خلال الساعات الماضية عدة عروض شفوية ورسمية من الدوري البرتغالي وبعض الدوريات الخليجية، للرحيل عن القلعة الحمراء.



ويواجه كهربا، عقوبة الإيقاف مع ناديه حاليًا لمدة 10 مباريات، على خلفية اشتباكه مع لاعبي الزمالك، خلال مباراة السوبر المصري والتي توج بها الفارس الأبيض، بمدينة أبوظبي الإماراتية.