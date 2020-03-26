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إيران: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 2234 والإصابات قرابة 30 ألفا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:03 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 2234 والإصابات إلى 29406، وفقًا لقناة العربية.

 

وقررت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، تقييد حركة التنقل بين المدن في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قد حذر من موجة انتشار ثانية لفيروس كورونا في البلاد إذا استمرت حالة الاستهتار بالإجراءات الوقائية.

 

 وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 1934 حالة وفاة حتى الآن بسبب فيروس كورونا، وارتفاع الإصابات إلى 24811 حالة.

 

تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

 

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

 

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.

 

ونشرت المجلة الأمريكية المتخصصة Nature المعروفة برصانتها، تقريرًا مثيرًا، ألقى ولا يزال المزيد من النار على زيت "نظرية المؤامرة".

 

ونشر هذا التقرير، في 12 نوفمبر 2015، وأفاد بأن علماء أمريكيين خلّقوا في المختبر نسخة هجينة من فيروس تاجي للخفافيش على علاقة بفيروس يسبب مرض "سارس"، أي متلازمة الجهاز التنفسي الحادة.

 

وقالت المجلة الأمريكية: "قبل نحو 5 سنوات أن العلماء فحصوا فيروسا يسمى "SHC014"، عثر عليه في خفافيش حدوة الحصان بالصين".

 

 

 

 

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فيروس كورونا عدد وفيات كورونا حركة التنقل بفيروس ايران ارتفاع عدد الوفيات

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