صفقة كارتيرون المطلوبة في الزمالك مهددة بالفشل

ذكرت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة إلي الزمالك، باتت مهددة بالفشل، بعد دخول عدة أندية في مفاوضات لضم اللاعب خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت التقارير، أن "بن عيادة" تلقي عدة عروض خلال الفترة الحالية بينها عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، بالإضافة لبعض العروض من السعودية، كما يسعي نادي الترجي التونسي للحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع "بن عيادة" خلال الفترة الحالية، لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك بعد ترشيحه لإدارة القلعة البيضاء من جانب وكيله شادي الهادي.

ويسعي نادي الزمالك للحصول على خدمات "بن عيادة" خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم الجبهة اليمني بعد هروب التونسي حمدي النقاز من القلعة البيضاء بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة، ويتواجد حازم إمام فقط بهذا المركز ومعه اللاعب الصاعد أحمد عيد.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قد طلب تدعيم الجبهة اليمنى للزمالك في الصيف المقبل.