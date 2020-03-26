Advertisements
Advertisements
Advertisements

صفقة كارتيرون المطلوبة في الزمالك مهددة بالفشل

الخميس 26/مارس/2020 - 11:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

ذكرت تقارير صحفية، أن صفقة انتقال الجزائري حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة إلي الزمالك، باتت مهددة بالفشل، بعد دخول عدة أندية في مفاوضات لضم اللاعب خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتابعت التقارير، أن "بن عيادة" تلقي عدة عروض خلال الفترة الحالية بينها عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، بالإضافة لبعض العروض من السعودية، كما يسعي نادي الترجي التونسي للحصول على خدمات اللاعب الجزائري.

 

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات مع "بن عيادة" خلال الفترة الحالية، لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك بعد ترشيحه لإدارة القلعة البيضاء من جانب وكيله شادي الهادي.

 

ويسعي نادي الزمالك للحصول على خدمات "بن عيادة" خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم الجبهة اليمني بعد هروب التونسي حمدي النقاز من القلعة البيضاء بسبب أزمة مستحقاته المتأخرة، ويتواجد حازم إمام فقط بهذا المركز ومعه اللاعب الصاعد أحمد عيد.

 

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قد طلب تدعيم الجبهة اليمنى للزمالك في الصيف المقبل.

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصارع الزمالك على 3 صفقات نارية الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ أقل من ساعة

ندى موسى تثير الجدل بسبب هويتها الدينية

منذ ساعة و 24 دقيقة

خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر

منذ 33 دقيقة

تصريح صادم من خبير أمريكي بشأن فيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

هل دخل فيروس هانتا الجديد مصر؟.. أستاذ أمراض جلدية يحسم الأمر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ حوالي 4 ساعات

"المصل واللقاح": الأسبوع المقبل هو الأخطر على الإطلاق في مصر

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

09:53 ص

خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر

11:49 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

07:52 ص

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status