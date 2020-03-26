عاجل.. المغني الأمريكي جاكسون براون يعلن إصابته بكورونا



وحصلت صحيفة ديلي ميل على افاد من أحد المقربين من المغني الشهير، حيث ذكرت أنه حاليا متواجد بأحد المستشفيات في لوس أنجلوس بعد وضعه قيد الحجر الصحي.



وقالت الصحيفة جاكسون قام بإجراء فحص فيروس كورونا بعد أن لاحظ بع اعارض المرض، مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة.



وقالت ديلي ميل انه من المرجح أن العدوى قد انتقلت لجاكسون خلال جولته الفنية خارج الولايات المتحدة، حيث كان يحي مجموعة من الحفلات الغنائية بعنوان Love Rocks benefit.



أعلن المغني والعازف الأمريكي الشهير جاكسون براون عن اصابته بفيروس كورونا وفقا لمصادر مقربة منه تحدثت لمجلة "رولينج ستونز" الخاص بأخبار الموسيقيين بالولايات المتحدة.