ما السبب وراء مقتل فتاة فيلا نجلاء فتحي؟

كشفت عدة مصادر صحفية عن خبر يؤكد العثور على جثة شابة مقتولة في فناء فيلا الفنانة نجلاء فتحي بمنطقة الفيوم.



وأتضح بعد ذلك أن أحد المزارعين الذين يهتمون بحديقة منزل الفنانة نجلاء فتحي، كان ذاهبًا للحصول على الماء ليسقي المزروعات، فوجد شيئًا يعلو سطح الماء فاقترب لانتشاله ومعرفة ما هو، فإذا به يجد جثة لفتاة، فقام على الفور بإبلاغ الجهات المعنية.



وأوضحت المصادر أن الفتاة في أواخر العقد الثاني أو في بداية العقد الثالث من عمرها، ولم يتم حتى الآن الكشف عن هويتها.



أعلنت بعض المواقع الإخبارية المصرية،أنه بعد التحقيق في الواقعة،اتضح أن عم الفتاة كان يشك في سلوكها وهو ما جعله يقوم بقتلها شنقًا، وإلقاء جثتها في أحد مجاري المياه، حيث نقل تيار الماء في نقل جثة الشابة لتستقر في فناء فيلا الفنانة نجلاء فتحي.



وأعلنت المصادر أن عم الفتاة قام بخنقها حتى الموت ثم وضع جثتها بجوال مع حجارة ثقيلة لكي لا تطفو على السطح، ثم ألقاها في بحر سنورس بالفيوم.



وأفادت المصادر أن الجهات المعنية في الفيوم قد قررت احتجاز عم الفتاة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ولم تخرج الفنانة نجلاء فتحي أو أحد أقاربها للحديث عن الواقعة أو التصريح للصحافة عن هذا الشأن، حيث قرروا التزام الصمت وعدم التدخل،كما لم يتبين إن كانت الفنانة نجلاء فتحي متواجدة في الفيلا لحظة وقوع الحادثة أم لا.



نجلاء فتحي هي من مواليد 1951، تزوجت من سيف أبوالنجا، ولها منه ابنة تدعي ياسمين، وهي الآن متزوجة من الإعلامي المصري حمدي قنديل منذ عام 1995.