Advertisements
Advertisements
Advertisements

ما السبب وراء مقتل فتاة فيلا نجلاء فتحي؟

الخميس 26/مارس/2020 - 11:56 ص
Advertisements
هبة أحمد
Advertisements
كشفت عدة مصادر صحفية عن خبر يؤكد العثور على جثة شابة مقتولة في فناء فيلا الفنانة نجلاء فتحي بمنطقة الفيوم.

وأتضح بعد ذلك أن أحد المزارعين الذين يهتمون بحديقة منزل الفنانة نجلاء فتحي، كان ذاهبًا للحصول على الماء ليسقي المزروعات، فوجد شيئًا يعلو سطح الماء فاقترب لانتشاله ومعرفة ما هو، فإذا به يجد جثة لفتاة، فقام على الفور بإبلاغ الجهات المعنية.

وأوضحت المصادر أن الفتاة في أواخر العقد الثاني أو في بداية العقد الثالث من عمرها، ولم يتم حتى الآن الكشف عن هويتها.

أعلنت بعض المواقع الإخبارية المصرية،أنه بعد التحقيق في الواقعة،اتضح أن عم الفتاة كان يشك في سلوكها وهو ما جعله يقوم بقتلها شنقًا، وإلقاء جثتها في أحد مجاري المياه، حيث نقل تيار الماء في نقل جثة الشابة لتستقر في فناء فيلا الفنانة نجلاء فتحي.

وأعلنت المصادر أن عم الفتاة قام بخنقها حتى الموت ثم وضع جثتها بجوال مع حجارة ثقيلة لكي لا تطفو على السطح، ثم ألقاها في بحر سنورس بالفيوم.

وأفادت المصادر أن الجهات المعنية في الفيوم قد قررت احتجاز عم الفتاة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ولم تخرج الفنانة نجلاء فتحي أو أحد أقاربها للحديث عن الواقعة أو التصريح للصحافة عن هذا الشأن، حيث قرروا التزام الصمت وعدم التدخل،كما لم يتبين إن كانت الفنانة نجلاء فتحي متواجدة في الفيلا لحظة وقوع الحادثة أم لا.

نجلاء فتحي هي من مواليد 1951، تزوجت من سيف أبوالنجا، ولها منه ابنة تدعي ياسمين، وهي الآن متزوجة من الإعلامي المصري حمدي قنديل منذ عام 1995.

أخبار تهمك

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

منذ أقل من ساعة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"المصل واللقاح": الأسبوع المقبل هو الأخطر على الإطلاق في مصر

منذ أقل من ساعة

ندى موسى تثير الجدل بسبب هويتها الدينية

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يصارع الزمالك على 3 صفقات نارية الصيف المقبل

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر

منذ نصف ساعة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 18 ساعة

هل دخل فيروس هانتا الجديد مصر؟.. أستاذ أمراض جلدية يحسم الأمر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصريح صادم من خبير أمريكي بشأن فيروس كورونا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

09:53 ص

خبر سار من "الصحة" عن مصابي كورونا في مصر

11:49 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

07:52 ص

ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

11:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status