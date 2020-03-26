تامر حسني يغير صورة غلاف صفحته تضامنًا مع أطباء وممرضي مصر

وجه الفنان تامر حسني، الشكر لكل الأطباء والممرضين وكل من يساهم في حل أزمة فيروس كورونا، من خلال تغيير صورة غلافة صفحته الرسمية، بموقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك".



وكتب تامر، على الصورة:"أطباء وممرضين وكل من يساعدهك هفضل أدعيلكم طول عمري أرجوكم الصورة دي عمرنا ما ننساها".



وأضاف:"والناس دي لازم بعد كدا نشوفها بمنظور تاني خاص اللهم أحفظهم واحميهم واحفظ اهاليهم ورغم أني بكتب الكلام ده من اول يوم هفضل أكتبه كل شوية ولكل الأطباء والممرضين انا آسف على كل مرة عدا حد فيكم من جانبي وماديتوش تعظيم سلام".



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني، فيلم "الفلوس"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي، الذي عرضه 25 ديسمبر، وشارك في البطولة الفنانة زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، والفيلم من قصة تامر حسني، وسيناريو أيمن بهجت.