بريطانيا: لدينا حاليا 8000 جهاز تهوية و8000 أخرى في الطريق

أعلن مسؤول صحة كبير في بريطانيا، إدوارد أرغار، اليوم الخميس، أن البلاد لديها حاليًا نحو 8 آلاف جهاز تهوية مع 8 آلاف أخرى في انتظار الدخول إلى النظام الصحي في غضون أسبوع أو نحو ذلك.