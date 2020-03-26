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تصريح صادم من خبير أمريكي بشأن فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:43 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكد أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أن الطقس البارد مناسب لفيروس كورونا أكثر من الطقس الحار والرطب.

 

وحذر أنتوني فاوتشي، من أن فيروس كورونا الذي اجتاح العالم وأرعب الملايين قد يصبح موسميًا، ويعود في دورات موسمية، مشددا على الحاجة الملحة لإيجاد لقاح وعلاجات فعالة ، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

 

وقال الخبير الأمريكي: "يجب أن نكون مستعدين لمواجهة دورة ثانية" من الوباء، مضيفا "هذا يزيد من أهمية تطوير لقاح واختباره بسرعة وجعله جاهزا ومتاحا للدورة المقبلة".

 

وفسر أنتوني فاوتشي، ذلك بفعل أن القطرات التي يخرجها المرضى من خلال السعال أو العطس تبقى لفترة أطول في الهواء الطلق في البرد، كما أن الدفاعات المناعية تضعف في الشتاء.

 

وكشف أنتوني فاوتشي، عن تفسير آخر محتمل، وهو أن الفيروسات تتحلل بشكل أسرع على الأسطح الحارة، إذ تجف الطبقة الدهنية الواقية التي تغلفها أسرع.

 

وأوضح الخبير الأمريكي، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن كورونا بدأ ينتشر في البلدان الواقعة في النصف الجنوبي للكرة الأرضية حيث يحل فصل الشتاء.

 

يذكر أن هناك حاليا تجربتين سريريتين في الصين والولايات المتحدة للقاحات قد لا تكون متاحة في السوق قبل سنة أو سنة ونصف.

 

كما يتم البحث في علاجات أدوية جديدة وأخرى موجودة، مثل مضادات الملاريا الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين، نقلًا عن موقع قناة العربية.

 

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خبير امريكي تصريح صادم

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