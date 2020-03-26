من غرفة نومها.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفي عبر الـ إنستجرام

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من داخل غرفة نومها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريم، على الصور قائلة:"مزاج الحجر الصحي".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"رائعة في الحجر المنزلي" وأضاف آخر"جميلة قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ماشاءالله جميلة جدًا".



يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى، مسلسل "شديد الخطورة، ومن المقرر عرضه على المنصة الإلكترونية "شاهد نت"، وتدور أحداثة في إطار الأثارة والاكشن، وشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي وحسني شتا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة ذات 7 حلقات.