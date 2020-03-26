راغب علامة: زوجتي يليق بها "الكورونا"

قال السوبر ستار راغب علامة خلال حديثه عبر "سكايب" لبرنامج "منّا وجر" الذي يقوم بتقديمه الاعلامي بيار رباط على شاشة "MTV" اللبنانية أنه وجد في زوجته جيهان وجه جديد خلال فترة الحجر المنزلي المفروضة على الشعب اللبناني لتقليل انتشار فيروس "كورونا"، وقال مازحًا: " زوجتي يليق بها جو كورونا ، فأصبحت أشاهدها تدخل إلى المطبخ وتقوم بتجارب في بعض الأطباق، ولكن نشكر الله أنني مازلت على قيد الحياة ونجحت في كل ما قامت بإعداده".



وحكى راغب عن تأثره بقصة رجل التاكسي الذي قام بحرق سيارته بسبب ضبط تلقيه مخالفة بمبلغ مليون ونصف ليرة لبنانيًا لعدم إلتزام منزله، مشيرًا إلى أن ما حدث إجرام بحق هذا الرجل وأن المخالفة بقيمة خمسين ألفاً تكون موجعة، فما بالك بهذا الرقم لرجل فقير، موضحًا أنه يتفق مع مخالفات السرعة الزائدة على الأوتسترادات لأنها تؤدي إلى مقتل الناس.



وأوضح راغب أن المرحلة التي بعد "كورونا" ستكون مختلفة بالنسبة له، سيخفف فيها السلامات والمسافات بينه وبين باقي الأشخاص الذين يراهم، لأن ذلك سيكون أثره أفضل عليه"، موضحًا أننا لا نعرف قيمة الأشياء إلا بعد فقدانها".



كما أوضح أنه "سيقدم أغنية جديدة يوجه من خلالها التحية للطاقم الطبي في لبنان لاسيما الموجودين في مستشفى رفيق الحريري وللقوى الأمنية، لكونهم المدافعين في الصف الأول عن الشعب اللبناني وتمّ التحضير لها بصدق واحساس عال ويقول مطلعها "في خوف مقرر يقتلنا وعم تصعب الأحوال هالمرة انتوا أملنا لو كنتوا قلال وتحية للطاقم الطبي في العالم".



وفي سياق آخر ، يتعاون الفنان راغب علامة للمرة الأولى مع الشاعر عمرو المصري في أغنية جديدة تنتمي للون الدرامي، وهى من ألحان عمرو الشاذلي، ولكن لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .





والجدير بالذكر أن راغب علامة طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "كان غيرك أشطر"، والأغنية من كلمات خالد المريخي وألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.