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بريطانيا: تطوع 560 ألف شخص للمساعدة خلال أزمة فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:22 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، أن 560 ألف شخص تطوعوا لمساعدة هيئة الخدمة الصحية الوطنية خلال أزمة فيروس كورونا الجديد، وهو أكثر من ضعف العدد الذي كان يأمل في تجنيده.

وكتب وزير الصحة على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أن هذه الأخبار رائعة وسط مكافحة الفيروس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت بريطانيا قد أصدرت يوم الثلاثاء دعوة لـ 250 ألف متطوع للتسجيل لمساعدة هيئة الخدمة الصحية الوطنية والضعفاء الذين تضرروا من أزمة فيروس كورونا.

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