بريطانيا: تطوع 560 ألف شخص للمساعدة خلال أزمة فيروس كورونا

كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، أن 560 ألف شخص تطوعوا لمساعدة هيئة الخدمة الصحية الوطنية خلال أزمة فيروس كورونا الجديد، وهو أكثر من ضعف العدد الذي كان يأمل في تجنيده.