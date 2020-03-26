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ليس هاري كين.. برشلونة يخطط لضم صفقة مدوية من توتنهام

الخميس 26/مارس/2020 - 11:27 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن نادي برشلونة يسعى لضم صفقة قوية من صفوف فريق توتنهام في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن برشلونة يبحث عن لاعب خط وسط مميز لذا فأن الفريق الكتالوني وجه أنظاره صوب الفرنسي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام هوتسبيرز لضمه الصيف المقبل.

 

ويتميز ندومبيلي لاعب توتنهام صاحب الـ23 عامًا، بالقوة ، بالإضافة كونه كان هدفا للبارسا والذي كان مهتمًا به بالفعل في الموسم الماضي، عندما كان لاعبًا في أولمبيك ليون.

 

ووقع ندومبيلي لتوتنهام في الصيف الماضي، حيث دفع الفريق الإنجليزي 60 مليون يورو للتعاقد معه، وهو رهان مهم للغاية لكنه فقد وزنه مع وصول جوزيه مورينيو إلى مقاعد البدلاء.

 

وسيكون تانجي ندومبيلي هو الخيار المفضل لبرشلونة لتقوية خط الوسط في الصيف، ويمكن إقناع اللاعب الفرنسي بسهولة بالانضمام إلى برشلونة بسبب علاقته المتوترة مع جوزيه مورينيو.

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