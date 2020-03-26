مجلس الوزراء العراقي يقرر تمديد حظر التجوال لغاية 11 إبريل

قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال لغاية 11 إبريل، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

واكتشفت وزارة الصحة العراقية، يوم الثلاثاء الماضي، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في تصريحات صحفية: "إننا نخوض معركة شرسة ضد فيروس كورونا، وواثقون بانتصارنا، داعيا مختلف القوى والأحزاب السياسية إلى التضامن لمواجهة المحنة التي تواجه البلاد".

وكان الرئيس العراقي، طالب المواطنين بالالتزام بإجراءات العزل الذاتي، والبقاء في منازلهم للمساهمة في الحد من تفشي الفيروس.

وتابع الرئيس العراقي: إننا نشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات ومخاطر كورونا قد تتفاقم في حال عدم التزام المواطنين بحظر التجوال.

ويذكر أن دخلت الاستخبارات العراقية على خط مواجهة أزمة كورونا بتوجيه نداءات ليلية للوقاية من الفيروس، فيما فرض أحد المسؤولين حجراً صحياً على نفسه بعد لقائه شخصا مصابا.