الطالع الفلكي الخَمِيس 26/3/2020..مَوْجَة خَضْرَاء!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الثّالثة و36 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الثّالثة و46 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 17 برمهات قبطى ، 26 آذار رُومى، 2 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -سُمّا أنا عرفتها من صوتها، بيضا وشعرها اصفر وعنيها خضرا.(سناء يُونس من مسرحية سك على بناتك-1980)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يُصادف ذكرى ميلاد الفنّانة مُنى جبر فكل عام وهى بألف خير، إحتفالاً بفنانة من الزّمن الجميل هذه هى الأسماء المُساوية لإسم مُنى محمّد عبد الفتاح جبر، مع التنبيه أنها لا تعبّرعن صفات تتواجد فى نجمتنا بالضرورة لكنها نتيجة لعلميات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(أكثرمن لسان/لغات مختلفة)،(تصميم على النجاح)،(طارد الشياطين)،(مناعة من التسمم)،(تطهيرعظيم/تنقية كبيرة)،(تعويذة شديدة القوّة)، (ذاكرة فوتوغرافية)، (شخص محظوظ)،(طائرالطنان أخضر زُمرّدى)،(تماسيح خضراء)،(هيئة نحلة العسل)،(القمربدرٌ مُكتَمِلْ)،(لغة الضوء)،(ضوء مُشعّ للغاية)،(فُقد ثمّ عُثِرَ عليه)، (شقراء بدون صبغات).





*اليوم أيضاً ذكرى ميلاد الفنّانَة الرّاحلة هالة فؤاد رَحْمَهَا الله فلا تَبْخَلْ عليها بِالفَاتِحَة.





*إخْتَرتُ لَكَ من قَنَاة يُوتُيوب

باقة من الأغانى الفرنسيّة والتى لن تجد صعوبة فى تذكرها إن كنت مُشاهداً لبرامج المنوّعات بالتلفزيون المصرى فترتىْ السبعينيات والثمانينيات.

1-Dalida - Il faut danser Reggae [The Monte Carlo show 1980

2-Dalida - `` Laissez Moi Danser `` Monday Tuesday

3-Dalida Nostalgie

4-Dalida & Alain Delon - Paroles, paroles

5-Et Si Tu N'Existais Pas - Joe Dassin Lyrics

6-A Toi - Joe Dassin | Full HD |

7-Claude François - Cette Année là

8-Sheila - La musique et l'amour - Sacha Distel





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تنمية مهاراتك تنمو عن طريق الدّراسة فانتهز أى فرصة لكورس علمى أو مِهَنِى قد يُتاح لك فى وقت الفراغ.

برج الثور: التحكم بتسلّط فى كل صغيرة وكبيرة فى المنزل قد يؤدى لنتائج عكسية ، الجميع يحتاج لمساحته الخاصة وتنفس الهواء المُنعش ولست أنت فقط.





برج الجوزاء: إبتعد عن مُجادلة الحمقى أو مُمازحة السّوقة لتبتعد عن المشاكل و تحتفظ بهيبتك ، من كثر كلامه كثر خطؤه وقلّت هيْبته.





برج السّرطان: إن كنت فى حالة خصام مع أحد أفراد أسرتك فحاول إنهاء الخصومة اليوم قبل الغد ،الخصومة تجلب الكآبة والشعور بالإحباط .





برج الأسد: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.





برج العذراء : الإنقياد وراء العاطفة سواءً الغضب أوالحب دون إعمال العقل عواقبه ليست جيّدة، حافظ على ثباتك الإنفعالى فى مواجهة أيّة إستفزازات واردة.





برج الميزان: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ،عليك بتوازن الطعام والمُكمّلات الغذائيّة.

برج العقرب: إعادة ترتيب الأثاث وارد فحتى المنزل يحتاج لنيولوك مجّانى وهذا من شأنه تجديد روح المنزل والعثور على نشاط مُشترك مع أفراد أسرتك.





برج القوس: وضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، فكر قبل أن تتكلم ، لتقل خيراً أو لتسكت.





برج الجدى: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لا تُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الدّلو: وقت مُواتِى لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





