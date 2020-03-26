رشا مهدي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

خضعت الفنانة رشا مهدي، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بصورة من الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت رشا، على الصورة قائلة:"انا قولت محدش هيتوقعني انزل بفوتوسيشن أول يوم في الحظر خليك في البيت".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"احلى ممثلة في مصر" واضاف آخر"الله اكبر على الجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"سندريلا الفن الحديث".



يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، مسلسل "طاقة الحب"، ويعرض حاليًا على أحدى المنصات الإلكترونية، وشارك في البطولة الفنانة جيهان خليل وسامح الصريطي وأحمد صفوت وأحمد حاتم.