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الصحة الكويتية تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 11:13 ص
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الصحة الكويتية
الصحة الكويتية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل مجمل الإصابات إلى 208 حالات.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في الكويت الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن عدد الحالات التي شفيت من الوباء العالمي في البلاد قد وصلت 48 حالة بعد شفاء 6 حالات.

 

وقد أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل أيام أن كل أجهزة الدولة وإمكاناتها مسخّرة لحماية حياة الكويتيين والمقيمين، وذلك في كلمة متلفزة، الأحد، عن مواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

وتعمل الحكومة الكويتية على التوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع وباء كورونا الخطير، معلناً أن السلطات ترتب لعودة الطلاب الكويتيين من الخارج وفق ما تتطلبه الإجراءات الطبية.

 

كما أثنى على الفرق الطبية المختصة التي قدمت تضحيات جسيمة لإنقاذ البلاد من الوباء.

 

وشدد على أنه لا تهاون ولا تساهل في تطبيق إجراءات الوقاية، مؤكدا أن التركيز حاليا يصب في احتواء الوباء وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى، بحسب تعبيره، نقلًا عن قناة العربية.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

 

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