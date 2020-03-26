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من أين لكم هذا الغباء؟.. أمير طعيمة يهاجم جماعة الإخوان بسبب فيروس

الخميس 26/مارس/2020 - 11:13 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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هاجم الشاعر أمير طعيمة القنوات التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين وما يقومون به في مهاجمة مصر على الرغم من الظروف التي يشهدها العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر" .

كتب أمير طعيمة تغريدة قال فيها :"كل العالم مشغول بمواجهة كورونا، لا وقت لخلافات من أي نوع،المافيا الإيطالية تبرعت للمستشفيات الحكومية إلا قنوات الإخوان تسير علي نفس النهج و همها الشاغل مهاجمة مصر و السعودية والإمارات بداع و بدون".

وتابع أمير طعيمة قائلًا: "من أين لكم كل هذا الغباء و الحقد و المرض، مفيش سنس ".

وفي سياق آخر، أعلن أمير طعيمة مؤخرًا عن استيائه من التصرفات التي تدل على الخوف من فيروس كورونا، حيث كتب تغريدة مؤخرًا قال فيها :" الموضوع باختصار الفيروس مش كارثة، بس الاستهتار بيه واللامبالاة ممكن يؤدي لكارثة، الشعوب الأكثر وعيًا هي اللي هتعدي منه ببساطة وبأقل الخسائر".

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