الاتفاق السعودي يخطط لضم أزارو نهائياً من الأهلي





وكان الأهلي قد قام بإعارة أزارو في يناير الماضي للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.





وقدم أزارو مستوى مميز مع الاتفاق السعودي، ونال ثقة جماهير الفريق ومديره الفني، لذا فأن إدارة الاتفاق تجهز عرضا مميزا لإغراء الأهلي وضم اللاعب نهائياً.





وأشارت التقارير السعودية، إلى أن الاتفاق سيقدم عرضا يليق بإمكانيات أزارو وقدراته التهديفية التي تجعله من أفضل المهاجمين العرب.

أكدت تقارير صحفية سعودية، أن فريق الاتفاق السعودي يخطط لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي نهائياً.