Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتفاق السعودي يخطط لضم أزارو نهائياً من الأهلي

الخميس 26/مارس/2020 - 11:06 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكدت تقارير صحفية سعودية، أن فريق الاتفاق السعودي يخطط لضم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي نهائياً.

وكان الأهلي قد قام بإعارة أزارو في يناير الماضي للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.

وقدم أزارو مستوى مميز مع الاتفاق السعودي، ونال ثقة جماهير الفريق ومديره الفني، لذا فأن إدارة الاتفاق تجهز عرضا مميزا لإغراء الأهلي وضم اللاعب نهائياً.

وأشارت التقارير السعودية، إلى أن الاتفاق سيقدم عرضا يليق بإمكانيات أزارو وقدراته التهديفية التي تجعله من أفضل المهاجمين العرب.

أخبار تهمك

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 12 ساعة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

عن المؤتمر الصحفي.. رامي رضوان لـ وزيرة الصحة: "ميصحش كده"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

ندى موسى تثير الجدل بسبب هويتها الدينية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصارع الزمالك على 3 صفقات نارية الصيف المقبل

منذ ساعة و 19 دقيقة

هل دخل فيروس هانتا الجديد مصر؟.. أستاذ أمراض جلدية يحسم الأمر

منذ ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
08:05 ص

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

رئيس الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجم الفريق

09:53 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

07:52 ص

ندى موسى تثير الجدل بسبب هويتها الدينية

10:58 ص

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

08:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status