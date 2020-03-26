رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد سير العمل بمحطات تنقية مياه الشرب بالمدينة









قام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمحطات تنقية مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، وللتأكد من انتظام ضخ المياه بمعدل١٠٠% للمدينة ولجميع المدن المستفيدة، وتشمل مدن (بدر – الشروق - العاصمة الإدارية الجديدة - جهاز خليج السويس )، بكفاءة وجودة عالية.









وقال المهندس خالد شاهين: إن ذلك يأتى في إطار المتابعة اليومية للمنشآت الخدمية بالمدينة وخاصة محطات مياه الشرب، وتفقد سير العمل بها فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما أثنى رئيس الجهاز على الجهد الذي يبذل من قطاعات التشغيل والصيانة والمعامل والمحطات والروافع وقطاع الكهرباء بالمدينة، فى الظروف الطارئة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.



