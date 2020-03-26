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"الإرادة والتحدي".. حملة لمديرية أمن قنا لتطبيق قرارات الحكومة

الخميس 26/مارس/2020 - 11:08 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أطلق مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، حملة الإدارة والتحدي "الزموا منازلكم"، للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد بين أبناء المحافظة.

وأكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اليوم الخميس، على تنفيذ الإجراءات الأخيرة التي قررها مجلس الوزراء، بمنتهى الدقة بصفة يومية دون اللجوء للعقوبات المقررة قانونيًا.

كما طبقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، أعمال قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.

ووجهت الأجهزة الأمنية، المواطنين بضرورة العمل على البقاء في منازلهم وعدم الخروج، لعدم التعرض للمحاسبة القانونية.

كما أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عدد من الطرق العامة والحيوية في بعض مراكز المحافظة، من أجل تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا.

فيما قامت حملة بقيادة اللواء أحمد عبد النظير نائب مدير الأمن والعميد عبد الحميد بدر، مأمور المركز، والعميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم سامح نجيدة، رئيس المباحث، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة، على المقاهي والمولات التجارية والمطاعم والمراكز التجارية، طبقا لتوجيهات وتعليمات اللواء شريف عبد الحميد، مدير الأمن وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وجابت حملات ليلية، شوارع المدينة، للتأكد من تطبيق قرار الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف للقرار، وجرى التنبيه على أصحاب المقاهي والمطاعم بإغلاق المحلات فورا منعا لتطبيق قرار الغرامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا وقد أصدر مجلس الوزراء، عدة قرارات، مهمة للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت على النحو التالي.

1-حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.

إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الـ7 مساءاًَ حتى الساعة 6 صباحًا لمدة أسبوعين.

2- ستغلق ابتداء من الساعة 5 مساءًا حتى 6 صباحا كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع والمراكز التجارية والمولات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

القرار لا يسري على المخابز والصيدليات

3- تعلق جميع المقاهي والكافيهات والكفتريات والملاهي والنوادي الليلية واى ما يمثلها تقدم أنشطة ترفيهية غلق كامل طوال المدة

4- ستغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يقدم المأكولات وان يقتصر العمل بها على توصيل الطلبات للمنازل فقط "دليفري"

5- تعلق جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين "الشهر العقاري - المرور - سيتم تعليق كافة الخدمات طول هذه المدة يستثني منه الصحة لقيد الموليد والوفيات

6 غلق كل النوادي الرياضية ومراكز الشباب والصالات الرياضية 

7 تعليق الدراسة لمدة 15 يوم أخرى في المدارس والجامعات 

8 يستمر العمل الخاص بمجلس الوزراء بتخفيض حجم العاملين بالمصالح الحكومية 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي

9- يستثنى من القرار المستشفيات والعاملين بالمستشفيات

10- سيتم تطبيق العقوبات الموجودة في قانون الطوارئ لمن يخالف القرارات 

غرامات تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس وتنادي الحكومة المواطنين بالالتزامات بالقرارات

11 - الداخلية ستتعامل بحزم وقوة مع من يخالف القرارات والإجراءات لأنه يضر أسرته ومصر بأكملها.

الكلمات المفتاحية

مساعد وزير الداخلية كورونا قرارات الحكومه قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا حملات ليلية حظر حركة المواطنين حركة المواطنين المصالح الحكوميه إغلاق المحلات 15

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