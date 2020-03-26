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فريق جديد بالليجا ينضم لقائمة ضحايا كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 10:58 ص
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بوابة الفجر
محمد الصو
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انضم نادي جيرونا الإسباني، إلى الأندية المتضررة في إصابة لاعبيها من فيروس كورونا المستجد، بإعلان إصابة أول لاعب داخل صفوف الفريق.

 

وأصدر جيرونا بيان رسمي قال خلاله، إن هناك لاعب في الفريق الأول قد أصيب بفايروس كورونا، بعدما تم الإعلان الأسبوع الماضي عن أول عامل داخل النادي أصيب بالفايروس.

 

وأوضح، إن اللاعب خضع للفحوصات التي أثبتت إصابته بالفيروس في الساعات الماضية، على أن يتم عزله بالحجر الصحي لمدة أسبوعين لحين إتمام شفائه.

 

ولم يكشف جيرونا عن هوية اللاعب، أو إذا كان من اللاعبين الذين تم فحصهم الأسبوع الماضي وجاءت نتائجهم سلبية.

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