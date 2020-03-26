سعد الصغير عن تحدي الخير: "ياريت نساعد بعض طول حياتنا"

وجه الفنان سعد الصغير رسالة لمحبيه بخصوص" تحدي الخير" الذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن والرياضة لمساعدة الأسر التي تتقاضى دخل يومي، وأجبرت على المكوث الالزامي في المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا، وطالب بمساعدة الأسر المحتاجة دائمًا وليس في تلك المحنة فقط،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"



نشر سعد الصغير صورة له، وعلق على الصورة قائلًا :" مساء الفل علي إخواتي وحبايبي، بقول كل كلمة من كل قلبي في ظروف صعبة ما يعلم بيها غير ربنا، مش هقولكم أنا هتحدي ولا هقول كام أسرة ولا كام شخص حاجة واحدة بس كنت في مشهد من فيلم ابقي قابلني قولتها وأنا في مشهد بتاع وأنا في السجن، لو كل واحد معاه فلوس أو غني ساعد حد فقير بس بحاجة بسيطة عمرنا ماهنوصل في اللي احنا فيه ".



وتابع سعد الصغير قائلًا :" اه أحسن من ناس تانية كتيرة وبلاد تانية كتير بس أنا بتكلم في حاجة معينة اللي هي مش شرط حدث يحصل أو حاجة كبيرة تحصل والعالم شايفها فتساعد علشان ظروف ما وبعد كدا تقول أنا عملت اللي عليا،ياجماعة اقسم بالله اللي بيعمل خير طول عمره هيفضل في خير طول عمره وكفايه السيرة الحلوة وحب الناس".



وأضاف سعد الصغير :" مش هطول عليكو ياريت الناس اللي بتعمل خير وتتحدي تعمل التحدي ده مع الناس الغلبانة التعبانة اللي أنا كنت واحد في يوم من الأيام منهم مش أيام ولا شهور فقط،ياريت نساعد بعض طول حياتنا افهم وخليك عارف كدا هنموت كلنا وكلو هيبقى زي بعضه خلي اللي معاك ميبقاش بتاعك إنت وبس، في غيرك محتاج ربع بسيط من اللي معاك وإنت خد الباقي ياعم واعمل اللي انت عايزه".



وأنهى سعد رسالته قائلًا :" اتمنى كلامي يبقى مفهوم ويوصل لكل حد محترم أصيل بيعمل خير وبيحب الناس من قلبه بجد وطيب، وإن شاء الله أزمة وهتعدي بإذن الله ربنا هيكرمنا وهنبقى أحسن ناس في الدنيا اللهم آمين" .



والجدير بالذكر أن سعد الصغير يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "ولاد امبابة"، وهو من تأليف أيمن بكري،و إخراج ممدوح ذكي، بطولة سمير غانم،أحمد شيبة، نادر أبو الليف، فريدة سيف النصر، شمس، سعد الصغير،محمود فارس، برلنتي فؤاد،هاني الأسمر،عبد الله مشرف، محمد فاروق شيبة،مراد فكري،أوكا وأورتيجا، إسماعيل فرغلي،يسرا المسعودي،بوسي شاهين.