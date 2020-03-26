ارتفاع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.05% بمستهل تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% رابحاً 0.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1385.76 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاع الخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 23.4 ألف سهم بقيمة 10.9 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.01% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو بنسبة 0.27%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، لاعتماد البيانات المالية بالتمرير للفترة المنتهية فى 31 مارس لعام 2020.

كما أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن انعقاد مجلس الإدارة فى يوم الخميس الموافق 14 مايو المقبل، لاعتماد النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية 2020.

وفى سياق آخر أقرت الجمعية العامة لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، الحصول على موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام بقيمة 45.7 مليون دينار بحرينى بقيمة 27.5 فلسا للسهم الواحد، حيث تم دفع 10 فلس منها مسبقا خلال الربع الثالث من عام 2019، وال17.5 فلسا المتبقى عن كل سهم خلال الأسابيع القادمة.



