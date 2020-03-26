بورصة الكويت تتراجع بضغط هبوط 8 قطاعات

استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسراً 11.41 نقطة ليصل إلى مستوى 4931.17 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 8.55 نقطة ليصل إلى مستوى 5333.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 17.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4138.42 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.62%، خاسراً 25.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4089.03 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 61.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتى عبر 4274 صفقة.