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هبوط جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الخميس 26/مارس/2020 - 10:39 ص
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعى لمؤشراتها، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك والمواد الأساسية ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسراً 11.41 نقطة ليصل إلى مستوى 4931.17 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 8.55 نقطة ليصل إلى مستوى 5333.75 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.41% خاسراً 17.22 نقطة ليصل إلى مستوى 4138.42 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.62%، خاسراً 25.390 نقطة ليصل إلى مستوى 4089.03 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 61.5 مليون سهم بقيمة 15.2 مليون دينار كويتى عبر 4274 صفقة.

 
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.78%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%.
 

وجاء سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بإرتفاع نسبته 7.30%، تليه شركة مُنشـآت للمشـاريع العقـارية بنسبة 6.32%، ثم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 5.26د%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.84% ثم شركة مينا العقارية بنسبة 6.37%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 6.08%.

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