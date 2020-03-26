إسبانيا تمدد حالة الطوارئ حتى 12 أبريل وسط أزمة كورونا

صوت البرلمان الإسباني في نهاية المطاف على تمديد إجراءات الطوارئ - بما في ذلك حالة الإغلاق التي جعلت الأشخاص محصورين في منازلهم باستثناء الرحلات الأساسية للطعام والأدوية والعمل - لمدة 15 يومًا أخرى حتى 12 أبريل.





وصوتت أغلبية من 321 نائبًا لصالح التمديد، بينما امتنع 28 عن التصويت، وأيد أكبر حزب معارض، حزب الشعب، الإجراء، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وقال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في البرلمان: "ليس من السهل تمديد حالة الطوارئ. أنا مقتنع بأن الخيار الفعال الوحيد ضد الفيروس هو العزلة الاجتماعية".





وتكافح إسبانيا لمواجهة أزمة فيروس كورونا المتزايدة حيث تجاوز عدد القتلى الصين يوم الأربعاء مع 738 آخرين لقوا حتفهم في يوم واحد.





قفز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا عشرة أضعاف منذ فرض حالة الطوارئ في 14 مارس، وعدد الوفيات بنحو 30 إلى 3434.





إسبانيا لديها الآن ثاني أكبر عدد من الوفيات على مستوى العالم بعد 6820 إيطاليا.





لقد غمرت بيوت التمريض في جميع أنحاء البلاد، وتحولت حلبة للتزلج في مدريد إلى مشرحة مؤقتة حيث يسمع المتنزهون خارج المبنى، والذي عادة ما يكون مكانًا شائعًا لحفلات أعياد الميلاد للأطفال.



