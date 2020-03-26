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مؤشر سوق دبي المالي يهبط إلى مستوى 1802.88 نقطة بمستهل التعاملات

الخميس 26/مارس/2020 - 10:34 ص
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبى المالى

إستهل سوق دبى المالى،  تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 1.10% خاسراً 20.12 نقطة ليصل إلى مستوى 1802.88 نقطة، متأثراً بهبوط أسواق المال العالمية بعد سلسلة من الخسائر نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام ابسوق دبي المالي اليوم  نحو 83 مليون سهم محققة ما قيمته 67.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1193 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفعت 9 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقر سهم واحد.
 

وارتفعت 8 قطاعات بسوق دبي المالي وجاء على رأسها قطاع العقارات بنسبة 10.90%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 7.76%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 5.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.95%، ثم قطاع السلع بنسبة 3.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.66%.
 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم  شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 15%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 6.30%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.77%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.34%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 9 مليون ورقة بقيمة 20.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 1.29%.

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا

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