إغلاق جميع مطاعم ومقاهي موسكو من 28 مارس حتى 5 أبريل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء أنه سيتم منح الروس إجازة مدفوعة الأجر الأسبوع المقبل وسط انتشار فيروس كورونا الجديد.





وقع عمدة العاصمة الروسية، موسكو، سيرجي سوبيانين، مرسومًا بتعليق المطاعم والمقاهي والمقاصف في المدينة في الفترة من 28 مارس إلى 5 أبريل فيما يتعلق بوباء فيروس كورونا؛ نُشر مرسوم مناظر على بوابة رئيس البلدية وحكومة العاصمة.





وقال المرسوم: "كشف الأمر عن خطط المدينة للتعليق المؤقت ... من 28 مارس إلى 5 أبريل، عمل المطاعم والمقاهي والمقاصف والبوفيهات والحانات، ومطاعم الوجبات الخفيفة وغيرها من مؤسسات تقديم الطعام، باستثناء خدمات الوجبات السريعة دون زيارة المواطنين لمباني هذه الشركات، وكذلك توصيل الطلبات"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وبصرف النظر عن ذلك، فإن جميع المحلات التجارية، باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع السلع الأساسية، ستعلق عملها خلال هذه الفترة الزمنية.





كما دعا "سوبيانين" سكان موسكو إلى الامتناع عن زيارة المرافق الدينية، وأمر بحظر زيارة بعض حدائق موسكو، بما في ذلك متحف قصر Tsaritsyno، وحديقة Zaryadye للمناظر الطبيعية الحضرية وحديقة Gorky.





أصبح أرباب العمل ملزمين الآن بقياس درجة حرارة العاملين ووضعهم في درجات الحرارة المرتفعة.





أصدر سيرجي سوبيانين، مرسومًا يقضي بإغلاق العديد من أكثر الحدائق شهرة في موسكو، بما في ذلك VDNH و Gorky Park و Zaryadye و Tsaritsyno و Kolomenskoye و Sokolniki.





وقال سيرجي سوبيانين، إن صناعة السياحة في موسكو متجمدة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.



