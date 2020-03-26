صعود جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية





أخبار البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية في اطار مبادرة بنكى مصر و الاهلى بضخ 3 مليار مع تراقب البنك المركزى المصري ضخ 20 مليار جنيه.





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.2 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظة للمستوى 538.6 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 9876.4 نقطة، وتابعه في الارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% عند مستوي 940.5 نقطة،وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 1027.8 نقطة.





أخبار البورصة المصرية الأربعاء 25-3-2020





وإختتمت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات أمس الأربعاء على صعود جماعى ، فى اطار حرص الحكومة على تقويض انتشار فيروس كورونا بفرض حظر التجوال اعتبارا من أمس، و هو ما كان مطلبا جماهيريا فقد انعكس ذلك ايجابا على التداولات لينهى الرئيسى على ارتفاع بـنسبة 0.97% عند 9865 نقطة ، بدعم من شراء الؤسسات و صناديق الاستثمار المحلية فى اطار مبادرة بنكى مصر و الاهلى بضخ 3 مليار جنيه بالاسهم مع تراجع مبيعات العرب بارتفاع سعر النفط و تماسك اسواق الخليج .





وارتفع المؤشر السبعينى متساوى الاوزان بوتيرة اكبر مع تنامى الثقة بتماسك السوق ترقبا لبدأ الشراء التدريجى لصندوق البنك المركزى بقيمة 20 مليار جنيه و الذى سيكون كصانع سوق يعمل لصالح السوق و صغار المستثمرين مع تحقيق نسي ربحية عالية مع الشراء بهذه الاسعار التى تقل كثيرا عن القيمة الحقيقية للاسهم ، لينهى السبعينى على مكاسب بـ 2.76% عند 930.11 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة بلغت 617 مليون جنيه ، بالتداول على 167 ورقة مالية ، ربحت منها 109 ورقة ، فيما تراجعت 22 ورقة ، و ظلت على ثبات 36 ورقة ماليو دون تغيير ، لينهى رأس المال السوقى للشركات المقيدةعلى ارتفاع بـ 6.617 مليار جنيه مسجلا 540.515 مليار جنيه.