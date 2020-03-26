الأهلي يصارع الزمالك على 3 صفقات نارية الصيف المقبل





ويتصارع الأهلي والزمالك على ضم عدد من اللاعبين في الصيف المقبل، ويأتي على رأسهم محمد عبد العاطي لاعب وسط وادي دجلة.





ثاني الأسماء التي ستشعل الميركاتو الصيفي بين القطبين هو التوجولي لابا كودجو والذي يقدم مستويات مميزة مع العين الإماراتي وكان هدفا للفريقين في الموسم الماضي.





ويبحث الفريقين عن التعاقد مع دونجا لاعب وسط بيراميدز، والذي يقدم مستويات رائعة مع فريقه في الفترة الأخيرة.

يسعى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لضم صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من اجل التدعيم بلاعبين مميزين للفوز بجميع الألقاب.