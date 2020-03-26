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بعد بيان الأرصاد.. 10 نصائح لقائدي السيارات حال سقوط الأمطار

الخميس 26/مارس/2020 - 10:29 ص
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ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي
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قدمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة، في حال سقوط أمطار غزيرة.
وجاءت الإرشادات كالتالي:

1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2- الالتزام بالسرعة المقررة، لأن تجاوزه للسرعة المقررة قد تعرض حياته وحياة مستقلي السيارة صحبته، للخطر، فضلا عن احتمالية وقوع حوادث أخرى بالطريق.

3- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

4- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.

5 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

6 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

7 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار، تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.

8 - ألا يغير قائد السيارة، خط سيره فجأة والسير في اتجاه آخر، من دون الإشارة لقائدي السيارات مرتادي الطريق، عن أنه سوف يغير خط سيره.

9 - عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

10- على قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، وفقا لبيان صحفي، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 26

شبين الكوم: الصغرى 15 والعظمى 26

طنطا: الصغرى 15 والعظمى 25

دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 23

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 22

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 28

بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 23

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 23

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 26

الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 27

السويس: الصغرى 15 والعظمى 26

العريش: الصغرى 14 والعظمى 24

رفح: الصغرى 13 والعظمى 23

رأس سدر: الصغرى 16 والعظمى 28

نخل: الصغرى 11 والعظمى 26

نويبع: الصغرى 18 والعظمى 24

طابا: الصغرى 17 والعظمى 23

كاترين: الصغرى 10 والعظمى 18

الطور: الصغرى 19 والعظمى 23

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 26

مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 26

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 14 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 16 والعظمى 31

أسيوط: الصغرى 16 والعظمى 31

سوهاج: الصغرى 16 والعظمى 33

قنا: الصغرى 16 والعظمى 35

الأقصر: الصغرى 17 والعظمى 36

أسوان: الصغرى 20 والعظمى 37

أبوسمبل: الصغرى 21 والعظمى 38

الوادي الجديد: الصغرى 16 والعظمى 34

شلاتين: الصغرى 17 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 18 والعظمى 29

رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 29

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مطر‏ سقوط الامطار حالة الطقس بيان بحالة الطقس الارصاد الجوية

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