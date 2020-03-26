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بعد تحذيرات الأرصاد من تقلبات الطقس.. نصائح للسائقين لتفادي الأتربة والأمطار

الخميس 26/مارس/2020 - 10:24 ص
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بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس، مشيرة إلى أن البلاد ستتعرض لعاصفة ترابية مع أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل السمالية والوجه البحري، مع وجود شبورة كثيفة على الطرق نهارا، ومن جهتها وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، نصائح عدة لقائدي السيارات، في حالة السير عند وجود تقلبات جوية، وهي كالتالي:

1- إضاءة جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

2- استخدم أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيًا بالنسبة للغير.

3- فتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

4- يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

5- استعمل مساحات المطر.

6- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

7- عدم التوقف في منطقة الشبورة.

8- في حالة تعطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة، أسرع تجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدا تماما عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار مع تثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقين لعدم التعرض للخطر.

9- الشبورة غالبا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغي تغيير السرعة في حالة وجود الشبورة.

10- ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

11- يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدا بالخطوط البيضاء.

12- عدم تخطي سيارتك لسيارة أخرى.

13- رجل المرور يؤدي عمله ليحقق الأمن والسلامة لك، فاتبع نصائحه حتى تصل إلى أسرتك سالما.

14- عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

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