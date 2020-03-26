بطريقة جديدة.. نجلاء بدر توجه رسالة شكر للأطباء

وجهت الفنانة نجلاء بدر، رسالة شكر للأطباء لمجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، من خلال نشر صورة جديدة لطبيبة ترتدي تاجًا"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت نجلاء، على الصورة قائلة:"ربنا يحفظهم على قد عطائهم وتعبهم".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يارب ويحفظ مصر من كل شر" واضاف آخر"ربنا يجعله في ميزان حسناتهم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"كل الشكر والتقدير لهم".



يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر، مسلسل "شبر ميه"، وتدور أحداثة في إطار كوميدي اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم الفنان أحمد السعدني، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.