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منى هلا تتحدى الكورونا بوصلة رقص في المنزل

الخميس 26/مارس/2020 - 10:19 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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طالبت الفنانة منى هلا من محبيها الالتزام بالمنزل،والاستمتاع بأوقات الحجر المنزلي مع الأسرة،كما فاجئت محبيها بإعدادها لقائمة تشمل عدد كبير من الأغاني التي تصلح للرقص عليها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منى هلا صورة لها، ظهرت فيها وهي مرتدية فستان فوق الركبة باللون الأحمر، وعلقت على الصورة قائلة :"اعملوا حفلات فى البيت و بلاش خروج يا حلوين، هنزلكم ليستة أغاني لطيفة للرقص و هتعجب الجيل الكبير و الصغير بتاع التويست و حتى أغاني تمانينيات و تسعينات اللى كنا بنرقص عليها فى الديسكو زمان".

وتابعت قائلة:"اعملوا حفلة فى البيت مع ماما و بابا و عيالكم و ارقصوا عشان تتحركوا و العضلات ماتفسيش،البسوا لبس خروج و ارقصوا مع حبايبكم يمكن دى فرصة نقرب من بعض و نتواصل و نهدا شوية من الشغل و رتم الحياة السريع".

وأضافت منى هلا قائلة :"خليك فى بيتك أبوس إيدك، و احتفل منازل ، أنا لبست فستان سبعيناتى و هحتفل منازل".

وفي سياق آخر،تنتظر منى هلا حاليًا عرض مسلسلها الجديد "ليالي الشمال"، والمسلسل يتحدث عن معاناة اللاجئين، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم باسم مغنية،سوزان نجم الدين، فراس إبراهيم، زيد السيد، ليث مفتي، مازن معظم.

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