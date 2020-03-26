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عمرو دياب يتصدر تريند "تويتر"

الخميس 26/مارس/2020 - 10:15 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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دخل الفنان عمرو دياب، لائحة الأكثر تداولًا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"ـ وذلك في اليوم الأول لتطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول في جميع أنحاء مصر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث غرد جمهور عمرو، تحت عنوان "الحظر احلى مع عمرو دياب"، بعدد من أشهر أغانية من أجل التسلية في الحجر المنزلي.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب، ألبوم "سهران"، الذي طرحها الشهر الماضي، ويتضمن الألبوم 14 أغنية، منهم "اول يوم في البعد، وروح، وياروقانك، حلوة البدايات، وزي مانتي، وبالضحكة دي، وتعاون من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم عمرو مصطفى وصابر كمال وتامر حسين.

الكلمات المفتاحية

قرار مجلس الوزراء فيروس كورونا

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