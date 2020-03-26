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تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الخميس 26/مارس/2020 - 10:13 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في روسيا، اليوم الخميس، 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

 

كما سجلت السلطات الصحية الروسية، أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مساء أمس الأربعاء.

 

وكشف مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، أن "المريضين توفيا في العاصمة الروسية موسكو، وكانا الأول منهما في 88 عاما والثاني من 73 عاما من عمرهما"، لافتا إلى "تسجيل إصابتهما بفيروس كورونا وهما على قيد الحياة"، مضيفا: "تم تأكيد أنهما عانيا من الالتهاب الرئوي، كما رصدت إصابتهما بأمراض مزمنة".

 

وقد سجلت روسيا 658 إصابة بفيروس كورونا بشكل عام، بينها 480 في موسكو، فيما تم رصد 30 حالة شفاء. 

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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