صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونةعلى صفقة دفاعية

يسعى مسئولو نادي برشلونة الإسباني لضم صفقة دفاعية من صفوف لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن البارسا يسعى لضم الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج، والذي يقدم مستوى مميز مع فريقه.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أندية ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وآرسنال، وتوتنهام، مهتمون أيضًا بتلك الصفقة الدفاعية.

وينتهي عقد المدافع الفرنسي مع لايبزيج في يونيو 2021، لكنه يريد المغادرة هذا الصيف.

أوباميكانو لعب 100 مباراة مع فريقه على مدار ثلاثة مواسم، وعمره حاليًا 21 عامًا.