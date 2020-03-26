Advertisements
Advertisements
Advertisements

صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونةعلى صفقة دفاعية

الخميس 26/مارس/2020 - 10:08 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

يسعى مسئولو نادي برشلونة الإسباني لضم صفقة دفاعية من صفوف لايبزيج الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن البارسا يسعى لضم الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع لايبزيج، والذي يقدم مستوى مميز مع فريقه.

 

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أندية ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وآرسنال، وتوتنهام، مهتمون أيضًا بتلك الصفقة الدفاعية.

 

وينتهي عقد المدافع الفرنسي مع لايبزيج في يونيو 2021، لكنه يريد المغادرة هذا الصيف.

 

أوباميكانو لعب 100 مباراة مع فريقه على مدار ثلاثة مواسم، وعمره حاليًا 21 عامًا.

أخبار تهمك

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الداخلية يتوعد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الأهلي ممنوع من التحدث والواتساب يُنهي أزمته

منذ 40 دقيقة

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور

منذ ساعة و 9 دقيقة

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 7 ساعات

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ يوم

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

08:05 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

07:16 ص

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status