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توقعات بانخفاض الطلب على النفط 10.5 مليون برميل يوميا

الخميس 26/مارس/2020 - 10:11 ص
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بوابة الفجر
رويترز
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توقع بنك جولدن ساكس انخفاض الطلب على النفط 10.5 مليون برميل يوميا في مارس ، و18.7 مليون برميل يوميا في أبريل ، مشيرا إلى أن إجراءات العزل العالمية تؤدي إلى انهيار غير مسبوق في الطلب على النفط.

قال البنك في تقريره: "صدمة الطلب بهذا الحجم الهائل ستطغى على أي رد على صعيد الإمدادات بما في ذلك تجميد/خفض إنتاج دول أساسية في أوبك".

وتوقع على نحو متزايد مخاطر حيال انتعاش للأسعار أكثر قوة مقارنة مع ارتفاع في تصور أساسي مجددا إلى 40 دولارا لبرميل برنت بحلول الربع الرابع من 2020.

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