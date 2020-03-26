ريهام حجاج تتعرض لإنتقادات بسبب التبرعات الخيرية

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، تدشينها حساب جديد يحمل اسمها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتلقي التبرعات الخيرية لمساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا المميت، وذلك من خلال نشر صورة لهذا الحساب، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ريهام، على هذه الصورة قائلة:"انا عملت الأكونت دا عشان المساعدات لإن حجم الرسايل مهول يا ريت اللي يبعت رسالة يكتب فيها المطلوب بالظبط والعنوان ورقم تليفون للتواصل".



وأضافت:"الأكونت دا معمول للناس اللي في اشد احتياج في الظروف الصعبة دي فياريت اللي مش محتاج ما يبعتش عشان ما يضيعش فرصة علي اللي في احتياج حقيقي شكرا".



ورغم تلك المبادرة الخيرية إلا أنها تعرضت للإنتقادات لاذعة من قبل متابعيها على إنستجرام الذين أكدوا لها أن هذه المنصة الأجتماعية لم تكن خير وسيلة للتواصل للأسر المحتاجة، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يعني هما الناس الغلابة والمحتاجين هيكون عندهم إنستجرام ومتابعين في ناس متعرفش ايه هو إنستجرام وماشيين بموبيلات عادية او ممكن يكون أصلًاا مش معاهم".



فردت حجاج، على هذا التعليق قائلة:"والله انا ساعدت ناس كتير قوي عن طريق إنستجرام دي طريقة التواصل اللي اقدر استخدمها بحكم شغلي على أقل بستخدمه في حاجات خير لو عندك طريقة أحسن ساعدي بيها وربنا يقدرك ويقدر كل ناس على فعل الخير".



يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "كارمن"، وتدرو احداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة الفنانة ولاء الشريف وعمر الشناوي.