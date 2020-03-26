Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار اللحوم اليوم الخميس 26-3-2020.. الحكومة تسيطر على الأسواق بعد انتشار كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 26-3-2020 استقرارا فى السوق المحلي، بينما شهدت بعض الأسواق ارتفاعا بسيطة في بعض اصناف اللحوم نتيجة لكثرة الاقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة على خلفية اتساع انتشار فيروس كورونا.


 أسعار اللحوم اليوم 

تراوحت  للحوم الكندوز بين 120 وحتى 140 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.


 كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما شهدت المجمعات الاستهلاكية منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.



أخبار تهمك

قرار مهم من وزير النقل لراحة المواطنين في "المترو"

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تعلن مفاجأة سارة بشأن كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"أعضاء ذكرية حيوانية".. ننشر أقوال الصينيين المتهمين بشواء الثعابين

منذ حوالي 11 ساعة

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. أول رد من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم عن علاقتها بنجلها

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يجهز مفاجأة كبرى بشأن بديل حسام عاشور

منذ حوالي 10 ساعة

نجم الأهلي السابق يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن رحيل حسام عاشور

منذ ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رمضان صبحي يصدم الأهلي ويكشف عن وجهته المقبلة

منذ يوم

عاجل.. أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد اقتراب رمضان صبحي من الرحيل.. الأهلي يستعد لضم خليفة محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي ممنوع من التحدث والواتساب يُنهي أزمته

منذ 36 دقيقة

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يصدم العالم بتصريح مثير عن فيروس كورونا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

هل تتوقع انحصار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة ؟

الأكثر قراءة
07:52 ص

عاجل.. كهربا يطلب العودة مجددا للزمالك

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

07:16 ص

عاجل.. إصابة أول فنانة مصرية بفيروس "كورونا"

09:59 م

مجزرة جديدة في الأهلي.. نجم جديد يقترب من الرحيل

06:29 م

الطب البيطري يفجر مفاجأة حول قضية "القاهرة الجديدة": ليست ثعابين

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status