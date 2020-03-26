أسعار اللحوم اليوم الخميس 26-3-2020.. الحكومة تسيطر على الأسواق بعد انتشار كورونا





شهدت أسعار اللحوم اليوم الخميس 26-3-2020 استقرارا فى السوق المحلي، بينما شهدت بعض الأسواق ارتفاعا بسيطة في بعض اصناف اللحوم نتيجة لكثرة الاقبال من المواطنين على شراء كميات كبيرة على خلفية اتساع انتشار فيروس كورونا.









أسعار اللحوم اليوم





تراوحت للحوم الكندوز بين 120 وحتى 140 جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها ، وأسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها.









كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.





كما شهدت المجمعات الاستهلاكية منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.











