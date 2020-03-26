أمين الفتوى يوضح: هذا أفضل دعاء لمن تأخر في الإنجاب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية مفاداه "ما هو أفضل دعاء لمن تأخر في الإنجاب؟"، وجاءت الإجابة عليه من الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الافتاء على النحو التالي:





نصح أمين الفتوي المتأخرين في الإنجاب بترديد قول الله عز وجل ( وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يحيى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ)، وجاء هذا عبر صفحة در الإفتاء على الفيسبوك.





وعن أفضل طريقة لاستجابة الدعاء، أكد أمين الفتوى أن المتأخر في الإنجاب يجب أن يبدأ الدعوة ويختمها بالصلاة علي النبي محمد- صلى الله عليه وسلم -، منوها بأن الله سبحانه وتعالى لا يرد الدعاء بين هاتين الصلاتين.