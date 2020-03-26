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تفاصيل انتحار المنتج الهندي كابالي موهان

الخميس 26/مارس/2020 - 09:59 ص
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هبة أحمد
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أعلنت صحيفة "تايمز الهندية" عن انتحار المنتج والموزع الفني الهندي كابالي موهان عن عمر ناهز 60 عامًا، بعدما شنق نفسه في مكان إقامته بأحد الفنادق بمنطقة بينيا في مدينة بنجالورو.

وأقرت صحيفة "تايمز الهندية" بأن شرطة جانجامانا، قامت بإجراؤ التحقيقات الخاصة بالقضية، وتبين من ذلك بأن المنتج كابالي موهان، كان يواجه أزمة مالية كبيرة قبل انتحاره.

وأتضح من التقارير الإخبارية ، بأن موهان كان يملك شركة إنتاج كبيرة عانت من خسائر كبيرة، وهذا ما دفعه للانتحار، في واقعة هزت الوسط الفني في الهند.

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